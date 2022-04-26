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الجيش الإسرائيلي: سنصد أي محاولة تهريب على حدود لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: سنصد أي محاولة تهريب على حدود لبنان
Globallookpress
الحدود الإسرائيلية اللبنانية
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".

وأضاف: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".

المصدر: RT

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