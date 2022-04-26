الجيش الإسرائيلي: سنصد أي محاولة تهريب على حدود لبنان
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبها فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتين من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية".
رصدت استطلاعات الجيش مساء أمس مشتبه فيهم يقتربون من السياج الأمني من جهة #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية وقامت باستدعاء قوات الأمن للمكان لتكتشف قطعتيْن من السلاح ونحو مئة قنبلة يدوية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 26, 2022
سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان pic.twitter.com/GQMERRsuSe
وأضاف: "سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو تهريب على حدود لبنان".
المصدر: RT