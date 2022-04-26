الخارجية السعودية: السفير اللبناني يستعرض العلاقات الثنائية والمستجدات مع وكيل الشؤون السياسية

أعلنت الخارجية السعودية، أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية، السفير سعود الساطي، استقبل السفير اللبناني لدى الرياض، فوزي بكارة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الخارجية السعودية إن "سعود الساطي استقبل فوزي كباره، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك"، إذ عاد كبارة إلى المملكة، بعد أزمة دبلوماسية كبيرة شهدتها العلاقات اللبنانية وبعض الدول الخليجية، جراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.

#الخارجية_اليوم | وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور #سعود_الساطي يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية الدكتور فوزي كبّاره، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/zZilegWDPN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 25, 2022

وفي 7 أبريل، أعلنت السعودية عن عودة سفيرها لدى بيروت، وليد البخاري، إلى لبنان، بعد أن سحبته إثر "خلافات على ملفات عدة مع الحكومة اللبنانية"، بعد تصريحات قرداحي.

المصدر: RT