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وزيرة الإعلام الباكستانية: العلاقات السعودية الباكستانية تعود إلى قوتها

أخبار العالم العربي

وزيرة الإعلام الباكستانية: العلاقات السعودية الباكستانية تعود إلى قوتها
AP
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أكدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم اورانجزيب، أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية ستساهم في إعطاء دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد.

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وأوضحت في تصريح صحفي، أن الزيارة التي تعتبر الأولى له منذ تولي منصبه، ستعطي زخما لدعم التحرك السعودي الباكستاني في المحيط الإسلامي لاسيما في الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مؤكدة أن المرحلة الحالي تتطلب تنسيقا سعوديا باكستانيا لإيجاد قواسم مشتركة لإعادة اللحمة الإسلامية وتعزيز الوحدة الإسلامية.

وشددت على أن المملكة لاعب أساس في المحيط الإسلامي و"نحن حريصون للتنسيق معها لمواجهة التحديات والتهديدات الخارجية إلى جانب لجم الإرهاب".

وأضافت: "زيارة شهباز ستكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز مسارات العلاقات خصوصا في الجوانب السياسية والاستثمارية والتجارية العسكرية إلى جانب إعادة العلاقات السعودية الباكستانية إلى قوتها ومتانتها واستراتيجيتها".

ويقود رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وفدا عالي المستوى في أول زيارة خارجية له للمملكة العربية السعودية بعد غد الخميس تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المتوقع أن يصل شريف إلى المدينة المنورة يوم الخميس لأداء الصلاة في المسجد النبوي، ثم سيتوجه إلى مكة لأداء العمرة مع الوفد المرافق.

المصدر: "الرياض"

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