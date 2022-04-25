مصر… حريق في حديقة الأورمان تزامنا مع احتفالات "شم النسيم"
Globallookpress
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شهدت حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة المصرية اندلاع حريق ضخم تزامنا مع احتفالات المصريين بـ"شم النسيم".
وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري بأن الحريق اندلع في مخلفات أشجار نخيل بالحديقة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه.
ولفت إلى أن الحريق الذي اندلع بالحديقة لم يؤد إلى أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن سرعة استجابة قوات النجدة والحماية المدنية وانتقالهم إلى موقع الحريق ساهم في الحد من تأثيره.
وأوضح أن الحريق شارك في إطفائه 3 سيارات إسعاف، وأن عملية الدخول والخروج من الحديقة تم استئنافها في وقت لاحق.
المصدر: "اليوم السابع"