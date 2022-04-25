تسريب جديد لمرشد "الإخوان": كون محمد مرسي رئيسا لمصر معناه إن ربنا رايد للبلد خير (فيديو)

عرضت الحلقة 24 من المسلسل المصري "الاختيار 3" تسريبا جديدا للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ومحمد مرسي، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادي الإخواني سعد الكتاتني.

وخلال التسريب قال بديع: "إحنا كإخوان شهادتنا مجروحة، رئيس الوزراء الإيطالي.. السفير الإيطالي اللي قال لي الكلام ده جه زارني وكان يومها طالب إنه يقابلني فوالله كنت مسافر كان عندي امتحانات في الجامعة منتدب للدراسات العليا، فقال لي أنا كنت عايز أخلي رئيس الوزارة يقولك الكلام ده بنفسه، قولتله كلام إيه؟".

وأضاف: "قال لي إحنا روحنا زرنا الدكتور مرسي، أنا كنت متصور إن الدكتور محمد مرسي أستاذ في الهندسة، فلقيته رئيس الوزارة بتاعنا رجل اقتصاد دردش مع الدكتور محمد في الاقتصاد فبيقولي أنا بهنئكم إن عندكم واحد زي الدكتور مرسي".

وصرح بديع: "الكلام ده قبل الترشيح لأن رئيس الوزارة اللي بيحب الاقتصاد ومتخصص فيه أعجب جدا بأفكاره الاقتصادية ده بقى كلام خارج القيم والأخلاقيات لأنهم مختبرهوش فيها اللي هي عمود الإنسان اللي ببركته ربنا بيوفقه ده بينه وبين ربنا كون إن ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل ولا أزكيه على الله ربنا رايد الخير للبلد دي".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري