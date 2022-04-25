السودان.. نشر مزيد من القوات في دارفور بعد اشتباكات قبلية

نشر الجيش السوداني مزيدا من القوات في ولاية غرب دارفور للمساعدة في وقف الاقتتال القبلي الذي أودى بحياة أكثر من 175 شخصا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال مجلس الدفاع والأمن السوداني، إنه عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، تم خلالها عرض تقارير الأجهزة الأمنية المختصة بشأن أسباب تجدد الصراعات ذات الطابع القبلي في ولاية غرب دارفور، خاصة في مدينة الجنينة ومحلية (منطقة) كرينك (دون تفصيل).

وقال وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، بحسب البيان، إن "المجلس اتخذ عدة إجراءات شملت تعزيز التواجد الأمني بولاية غرب دارفور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف"، مؤكدا "ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاذ نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان".

والجمعة، اندلع اقتتال قبلي في محلية "كرينك"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح حوالي 20 ألف شخص، وفق هيئة محامي دارفور.

وامتد العنف القبلي إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، حيث وقع إطلاق نار في مستشفى المدينة الأحد، أسفر عن سقوط 10 قتلى، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

المصدر: AP + "الأناضول"