الزبيدي إلى عزل "أيالون".. نقل اثنين من أسرى "عملية جلبوع" بشكل مفاجئ

نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسير زكريا الزبيدي إلى عزل "أيالون" بشكل مفاجئ، كما نقلت الأسير محمد العارضة إلى جهة مجهولة حسبما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن هيئة شؤون الأسرى أن عائلة الأسير محمد العارضة، أكدت أنه تم نقله من سجن هلكدار إلى جهة مجهولة، وقالت إنه لم ترد تفاصيل أخرى حول ما إذا تم نقل أسرى آخرين، والأسباب التي دفعت إدارة السجون الإسرائيلية لذلك.

إقرأ المزيد

ويخضع الزبيدي لظروف "صعبة وقاسية داخل زنازين العزل التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة"، حسب الهيئة التي قالت إن الزبيدي تعرض خلال إعادة اعتقاله مع أسرى "عملية جلبوع" لاعتداء وحشي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث خاض إضرابا عن الطعام بعد ان تم عزله دون إسعافه أو إخضاعه للعلاج.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية وضعت الزبيدي "في عزل انفرادي، وفي غرفة محاطة بكاميرات المراقبة، ويتعرض في كل ربع ساعة لتفتيش همجي".

وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي، وحياة الأسرى المضربين عن الطعام".

وكان 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من حفر نفق صغير، ونجحوا بانتزاع حريتهم بأنفسهم من داخل سجن "جلبوع" في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية