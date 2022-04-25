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وزير الأوقاف المصري: التستر على أي عنصر من الإخوان خيانة للدين والوطن

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وزير الأوقاف المصري: التستر على أي عنصر من الإخوان خيانة للدين والوطن
تويتر
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اعتبر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن التستر على أي عنصر إرهابي وبخاصة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إنما هو خيانة للدين والوطن.

وكتب جمعة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "لا شك أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من جماعات أهل الشر قد فقدوا صوابهم لما كشفه مسلسل الاختيار٣ من عوراتهم فاشتطوا كذبا وتدليسا وتلفيقا للأمور وإخراجا لها من سياقها، غير أنهم لن يستطيعوا أن يجملوا الوجه القبيح لهذه الجماعة الخائنة لوطنها العميلة لأعدائه".

ورأى أن "جنوح عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن تحالف معها من الجماعات الإرهابية نحو التكفير يثبت بما لا يدع مجالا للشك مقدار الخطر الذي تشكله هذه الجماعات على الدين والوطن وأنها جماعات فتنة وشر حيث كانت وحيث حلت و أنه لا استقرار لوطن إلا باستئصال شأفة هذه الجماعات المارقة فكرا وتنظيما".

وشدد على أن "التستر على أي عنصر إرهابي وبخاصة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إنما هو خيانة للدين والوطن ونبعث برسالة لكل أشقائنا وأصدقائنا في كل بقاع الدنيا بأن عناصر هذه الجماعة شر حيث حلوا لا أمان لهم فمن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصلا ولو كان عميلا مأجورا".

المصدر: RT

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