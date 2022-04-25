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حفتر يهنئ ماكرون بانتخابه لولاية ثانية

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حفتر يهنئ ماكرون بانتخابه لولاية ثانية
Globallookpress
القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر
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وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأعرب حفتر عن شكره وتقديره لماكرون على "ما قدمته فرنسا خلال ولايته الأولى من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب". كما أعرب عن تطلعه لمزيد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

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إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية

وأضاف: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".

حفتر يهنئ ماكرون بانتخابه لولاية ثانية

المصدر: RT

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