حفتر يهنئ ماكرون بانتخابه لولاية ثانية

وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية.

وأعرب حفتر عن شكره وتقديره لماكرون على "ما قدمته فرنسا خلال ولايته الأولى من دعم حقيقي في مكافحة الإرهاب". كما أعرب عن تطلعه لمزيد التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.

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وأضاف: "لقد حققت فرنسا أثناء ولايتكم نجاحا كبيرا ولعبت دورا متميزا في مختلف الأصعدة بفضل نشاطكم وحكمتكم فكان تجديد الثقة فيكم لولاية رئاسية ثانية من قبل الشعب الفرنسي الصديق".

المصدر: RT