إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون أمام العمال والتجار

قررت إسرائيل الاثنين السماح بدخول العمال والتجار من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" إلى إسرائيل، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، نشرته وسائل الإعلام العبرية، أنه "بعد تقييم للوضع الأمني تقرر الاثنين استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر (إيرز) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".

وقالت إسرائيل إن "فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأغلقت إسرائيل المعبر منذ يومين إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

المصدر: "معا"