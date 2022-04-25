تفكيك شبكة احترفت تجنيس الأطفال المغاربة في إسبانيا

فككت السلطات في جيب مليلية على الساحل الشمالي للمغرب شبكة إجرامية احترفت تسهيل منح الجنسية الإسبانية لأطفال مغاربة مولودين حديثا، مقابل مبالغ مالية تدفعها الأمهات.

وقادت التحقيقات الى إلقاء القبض على 51 شخصا في مليلية و28 آخرين في إسبانيا، كما يتم البحث عن 38 آخرين متورطين في عملية الاحتيال.

كما أظهرت التحقيقات الأولية وجود 79 طفلا ولدوا في مدينة مليلية وتم تسجيلهم عن طريق الاحتيال على أنهم إسبان من خلال مساعدة الشبكة للأمهات المغربيات الحوامل على ولوج المدينة لوضع مواليدهن بالمستشفى المحلي، وإيجاد رجال يحملون الجنسية الإسبانية يعملون، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1500 و3000 يورو، على تسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبناء لهم في السجل المدني، مما يمكن تلقائيا اعتبار الأطفال، مواطنين إسبان كما يسهل على الأمهات الحصول بطاقة إقامة، عبر آلية التجمع العائلي لالتحاق الزوج الأصلي المغربي الجنسية بإسبانيا.

وعلم من أوساط محلية، أن مندوبية الحكومة المحلية بدأت إجراءات سحب الإقامة من الأمهات المغربيات وسحب الجنسية الإسبانية من الأطفال القاصرين أيضا.

المصدر: بوابة إفريقيا