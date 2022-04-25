مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو "إيقاف" صلاة التراويح في أحد المساجد

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات قيام أحد الأشخاص بالدخول لمسجد، وطلبه من الإمام عدم استكمال الصلاة نظرا لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

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بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل "في غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، ما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فاستدعى مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة، وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلا من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو من داخل مسجد، زعموا أنه يتم فيه منع استكمال الصلاة.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل، حالة من الهرج والأصوات العالية التي انتابت المصلين بعد ذلك الأمر، مستنكرين ذلك الفعل.

وحددت وزارة الأوقاف صلاة التراويح لمدة نصف ساعة عقب صلاة العشاء مع التشديد على مراعاة مسافات التباعد، واصطحاب المصلية الخاصة بكل مصلي.

المصدر: القاهرة 24