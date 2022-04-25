الجيش الإسرائيلي يقول إنه كشف طريقة عمليات تهريب برعاية "حزب الله" على الحدود (صور)

زعم الجيش الإسرائيلي أنه "كشف عن طريقة عمليات تهريب برعاية "حزب الله" على الحدود اللبنانية".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "كشف النقاب - طريقة تهريب مخدرات وأسلحة برعاية "حزب الله" على الحدود اللبنانية من بيت المدعو حاتم شيت في كفركلا، المدعو حسن سرعيني (الملقب بأبو محمد)، والذي يعد مساعد القيادي في "حزب الله"، حاج خليل حرب، يدير عمليات التهريب على الحدود اللبنانية، وعلى علاقة مع المدعو حاتم شيت".

وأردف: "يقوم المدعو حاتم شيت، لبناني شيعي، معروف كتاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، بتشغيل شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة كفركلا بموافقة ورعاية "حزب الله"، من شرفة منزله، المطلة على الأراضي الإسرائيلية يقوم بمحاولات تهريب عبر القاء المخدرات والاسلحة بمحاذاة الحدود".

يقوم المدعو حاتم شيت، لبناني شيعي، معروف كتاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، بتشغيل شبكة تهريب من داخل منزله الكائن في بلدة #كفركلا بموافقة ورعاية #حزب_الله. من شرفة منزله، المطلة على الأراضي الإسرائيلية يقوم بمحاولات تهريب عبر القاء المخدرات والاسلحة بمحاذاة الحدود. pic.twitter.com/8JPF5muOwf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2022

وأضاف أدرعي: "يقوم المدعو حاتم شيت بأعمال استطلاع من شرفة المنزل من أجل جمع معلومات استخباراتية والتعرف على آليات عمل وتحرك قوات جيش الدفاع في المحيط..من بعدها، يقوم شيت، بالتواصل مع مهربين إسرائيليين عبر تطبيقات تواصل مختلفة (كتلغرام مثلا) لتنسيق موعد تنفيذ عملية التهريب".

وتابع: "حاتم شيت يستعين بأشخاص مختلفين يصلون النقطة المحاذية ويقومون برمي المهربات (مخدرات أو أسلحة) من الحدود في الوقت الذي يقوم برصد العملية من بيته وإرشاد المهرب الاسرائيلي من أجل مساعدته في التنصل من قواتنا العاملة في المنطقة".

حاتم شيت يستعين بأشخاص مختلفين يصلون النقطة المحاذية ويقومون برمي المُهَرَّبات (مخدرات أو أسلحة) من الحدود في الوقت الذي يقوم برصد العملية من بيته وإرشاد المهرب الاسرائيلي من أجل مساعدته في التنصل من قواتنا العاملة في المنطقة. pic.twitter.com/YVVfBrBmUe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2022

وأكمل أدرعي: "لأول مرة، يتم الكشف عن اسم المدعو حسن سرعيني، الملقب بأبو محمد، ويعد المساعد للمسؤول البارز في حزب الله حاج خليل حرب، والذي يدير العمليات الميدانية في التهريب..سرعيني على تواصل مع شيت ومهربين آخرين في جنوب لبنان والذي يستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة إلى داخل إسرائيل".

واستطرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الجدير ذكره، في الأسابيع الأخيرة كشفت قوات جيش الدفاع والشاباك عن عدد من شبكات تهريب مخدرات وأسلحة تابعة لحزب الله بقيادة المدعو حاج خليل حرب..ستواصل قوات الأمن العمل بكل الوسائل من أجل حماية الأمن على الحدود وإحباط كل محاولة من شأنها المس بسيادة دولة إسرائيل".

الجدير ذكره، في الأسابيع الأخيرة كشفت قوات جيش الدفاع والشاباك عن عدد من شبكات تهريب مخدرات وأسلحة تابعة لحزب الله بقيادة المدعو حاج خليل حرب.



ستواصل قوات الأمن العمل بكل الوسائل من أجل حماية الأمن على الحدود وإحباط كل محاولة من شأنها المس بسيادة دولة إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2022

المصدر: RT