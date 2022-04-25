"سانا": رتل عسكري أمريكي يدخل مطار خراب الجير في الحسكة قادما من العراق

أفادت وكالة "سانا"، بأن القوات الأمريكية أدخلت رتلا محملا بتعزيزات عسكرية ولوجستية وأسلحة قادمة من الأراضي العراقية، إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقالت مصادر وكالة الأنباء السورية، إن "رتلا مؤلفا من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر اسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية، دخل مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي".

المصدر: سانا

المصدر: "سانا"