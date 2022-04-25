الجيش اللبناني يعلن عن تعطيل صاروخين معدين للإطلاق ويكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي على لبنان

كشف الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب اللبناني فجر اليوم الاثنين، والتي تخللها قصف مدفعي إسرائيلي.

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وفي بيان لها، قالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه: "بتاريخ 25 أبريل 2022، ما بين الساعة الـ1:45 والساعة 4:00 (بالتوقيت المحلي)، تعرضت مناطق طيرحرفا، وادي حامول، علما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية".

وأضاف البيان: "كذلك تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، والناقورة، وشيحين، وبدياس، سبق ذلك سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".

وتابع الجيش اللبناني: "وقد عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة"، لافتا إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: RT