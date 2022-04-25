"أنتي –ألماز" تتوقع اهتمام السعودية بمنظومة "إس-400"

أعرب يان نوفيكوف مدير عام مؤسسة "أنتي –ألماز" التي تنتج منظومات الدفاع الجوي الصاروخية، عن اعتقاده بأن السعودية ستبدي اهتماما بمنظومة "إس-400".

ويرى نوفيكوف أن هذه المنظومات البعيدة والمتوسطة المدى، ستثير اهتمام السعوديين، نظرا لأدائها العالي.

وأضاف نوفيكوف في حديث لمجلة "الدفاع الوطني": "نتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية، بعد تقييم الأداء العالي لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 ومنتجاتنا الأخرى، باختيار موضوعي".

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وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تقليديا أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي.

ونوه المدير العام بأن القوات السعودية لا تملك أنظمة سوفيتية وروسية مماثلة. وأشار إلى أن الخبراء السعوديين تلقوا معلومات إضافية محدثة حول التكنولوجيا الروسية في معرض الدفاع العالمي، وهو معرض دولي للأسلحة أقيم في الرياض في مارس، وشاركت فيه "أنتي –ألماز".

المصدر: تاس