إسرائيل تقرر استمرار تجميد إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح

قررت محكمة إسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، الاستمرار بقرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها من حي الشيخ جراح.

إقرأ المزيد

وقال محامي عائلة سالم ماجد غنايم في بيان له، عقب انتهاء جلسة المحكمة، إن "محكمة الاحتلال عقدت جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، قرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية".

وأوضح غنايم أنه عقب انتهاء الجلسة "استمر سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبا".

وخلال الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامنا مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجا على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.

المصدر: "القدس"