تشييع ضحايا فاجعة "زورق طرابلس" في لبنان (فيديوهات + صور)

شيع أهالي مدينة طرابلس اليوم الاثنين، ضحايا فاجعة غرق زورق مهاجرين قبالة المدينة، الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

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وشارك في التشييع عدد كبير من أهالي المدينة، وسط غضب شعبي كبير، بعد أن فجع العديد من الأهالي بغرق أفراد من أسرهم، مع توجيه العديد من الاتهامات إلى الجيش اللبناني، بأنه "مسؤول" عن غرق الزورق أثناء محاولته الاعتراض.

إطلاق نار كثيف في #طرابلس خلال تشييع ضحايا غرق زورق المهاجرين

(فيديو متداول) pic.twitter.com/RHhJOOpFIa — سما برس (@SamapressO) April 25, 2022

لقطات من تشييع الطفلة تالا حموي ووالدتها سارة طالب pic.twitter.com/8ohjleimAQ — Legal Agenda (@Legal_Agenda) April 25, 2022

بدأ في هذه الأثناء تشييع الضحايا الست لفاجعة #غرق_الزورق قبالة شواطئ #طرابلس ، حيث تشيّع الطفلة تالا حموي ووالدتها سارة طالب من مسجد حربا في التبانة وسط إطلاق نار كثيف. وبالتزامن يشيّع عدد آخر من الضحايا من أمام مسجد التقوى دوار أبو علي. pic.twitter.com/Zrmyb4pHc4 — Legal Agenda (@Legal_Agenda) April 25, 2022

وشهدت طرابلس أمس توترا كبيرا ومناوشات بين عدد من المواطنين والجيش على خلفية هذه القضية، بالرغم من توضيح قائد القوة البحرية عن حيثيات الحادث، حيث أكد أن "المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا اكبر.عناصرنا قامت بواجبها وهي التي أنقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق".

المصدر: RT