العاهل السعودي يوجه بصرف مبلغ ضخم معونة شهر رمضان

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال (نحو 586.5 مليون دولار) معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، عن ذلك في تويتر قائلا: "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال، معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي..حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه".

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

المصدر: RT