مصر.. بيان بعد فيديو مثير للجدل داخل مسجد (فيديو)

أثار فيديو من داخل مسجد المراغي بمحافظة حلوان في مصر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر به المصلون وهم يزعمون أنه تم منعهم من استكمال الصلاة بسبب مفتش من الأوقاف.

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وعلق مصدر بالوزارة على ما تم تداوله، وقال إن "ما تم ترويجه غير صحيح، حيث لم يتدخل المفتش في إيقاف الصلاة من عدمه، بل ما حدث أن الإمام أطال عن الوقت المحدد للتراويح، والمقرر له نصف ساعة، فتدخل أحد أعضاء المسجد رافضا ذلك الأمر، خاصة أن المصلين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، والتي منها اصطحاب المصلية الخاصة بكل مصلي".

وتابع مصدر بالأوقاف: "القول بأن مفتش بالأوقاف حاول منع المصليين غير صحيح، بل أحد أعضاء الإدارة هو من تدخل لأن الإمام أطال والناس غير ملتزمين، وفي النهاية تدخل إمام وأكمل الصلاة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم التحدث مع عضو المسجد بشأن هذا الأمر لأنه لا يصح حدوث حالة من الهرج داخل المساجد".

وأكد المصدر، أن هناك حالة من التربص بالأوقاف والدولة، مضيفا: هناك أعداء كثر يحاولون ترويح معلومات خاطئة عن الدولة وكذلك عن الأوقاف، وفي النهاية تم احتواء الموقف وأكملت الصلاة.

المصدر: القاهرة 24