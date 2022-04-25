لبنان.. الدفاع المدني يخلي طابقا في مستشفى بطرابلس بسبب حريق

اندلع حريق، فجر اليوم، داخل غرفة في أحد المستشفيات في مدينة طرابلس بشمال لبنان، ما أجبر عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخلاء الطابق من المرضى.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني: "أخمد عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة من فوج الاطفاء، في تمام الساعة 3:45 من تاريخ اليوم الواقع في 25 أبريل 2022، حريقا شب فجرا داخل غرفة تحتوي على لوحة فواصم وأسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة التاسعة من مستشفى في طرابلس".

وأضافت: "توازيا، عملوا على إخلاء الطبقة عينها من المرضى نتيجة انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق"، لافتة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

المصدر: RT