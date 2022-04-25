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لبنان.. الدفاع المدني يخلي طابقا في مستشفى بطرابلس بسبب حريق

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لبنان.. الدفاع المدني يخلي طابقا في مستشفى بطرابلس بسبب حريق
AFP
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اندلع حريق، فجر اليوم، داخل غرفة في أحد المستشفيات في مدينة طرابلس بشمال لبنان، ما أجبر عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخلاء الطابق من المرضى.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني: "أخمد عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة من فوج الاطفاء، في تمام الساعة 3:45 من تاريخ اليوم الواقع في 25 أبريل 2022، حريقا شب فجرا داخل غرفة تحتوي على لوحة فواصم وأسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة التاسعة من مستشفى في طرابلس".

وأضافت: "توازيا، عملوا على إخلاء الطبقة عينها من المرضى نتيجة انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق"، لافتة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

المصدر: RT

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