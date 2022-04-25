صحة الملك عبد الله الثاني والأوضاع في المسجد الأقصى مدار مكالمة هاتفية بين العاهلين المغربي والأردني

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس أجرى مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني، للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال الديوان الملكي المغربي بهذا الشأن: "أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 18 أبريل 2022، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية".

ولفت البيان الملكي إلى أن هذه المكالمة كانت "مناسبة لاطمئنان جلالة الملك.. على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا".

ولفت الديوان الملكي المغربي إلى أن المحادثة بين العاهلين المغربي والأردني شملت "التطورات والأحداث التي تعرفها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وذلك من منطلق"، رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، و"تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف".

وأشار البيان إلى أن الملكين اعتبرا "أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة".

المصدر: mapnews.ma