إعلامي لبناني: أسقطنا أقنعة كثيرة وبرنامجي في مصر كان صانعا لـ"فتنة إيجابية" (فيديو)

قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة خلال استضافته ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" يوم الأحد، إن برنامجه في مصر كان صانعا لـ"فتنة إيجابية".

وصرح طوني خليفة قائلا: "تجربتي الإعلامية في مصر مكملتش لأن البلد كانت لازم تقف علي رجليها وانا واحد من اللى كانوا لازم يمشوا، لأننا لما عملنا برامج في مصر كانت البلد في حالة فوضى وبرامجنا مكنش ينفع تكلم تاني لأن البرنامج كان صانع فتنة ايجابا".

وأضاف: "أسقطنا أقنعة عن وجوه كتيرة كان يجب أن تسقط".

وكشف عن نصيحة الفنانة الراحلة صباح، قبل قدومه للعمل في مصر، مؤكدا: "قالتلي بلبنان بيلفظوك وفي مصر راح يحضنوك".

وتابع: "صباح قالتلي في كلامها ليا إن مصر هي إلي عملت منها نجمة مشهورة".

وأضاف: "بناء على نصيحة صباح جئت علي مصر وشوفت مصر إلي حضنتني وغمرتني وفعلا إلي بيشرب من مياه النيل مبيقدر يبعد عنها إلا لما يرجع للنيل ودا بجد حسيته لما رجعت لمصر بعد 7 سنين".

وأفاد بأن مصر لا تلفظ بل تحضن، ومن يستحق حضنها تحتضنه أما من يطعن في حضنها فلا ترحمه.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية