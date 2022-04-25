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السيسي لمرسي: لازم تتم مصارحة مع جميع القوى الوطنية والابتعاد عن آراء مكتب الإرشاد (فيديو)

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السيسي لمرسي: لازم تتم مصارحة مع جميع القوى الوطنية والابتعاد عن آراء مكتب الإرشاد (فيديو)
RT
السيسي لمرسي: لازم تتم مصارحة مع جميع القوى الوطنية والابتعاد عن آراء مكتب الإرشاد
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عرضت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 3" اقتراح الفريق السيسي على محمد مرسي التصالح مع جميع القوى الوطنية وعدم الانحياز لجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد فقط في اتخاذ القرارات.

وقال السيسي: "لازم تتخلى عن الجماعة وآراء مكتب الإرشاد ويكون الالتزام بالمصارحة المستمرة مع جميع فئات الشعب".

وأضاف: "لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مع هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلا: "في بلد بتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".

ورد محمد مرسي على الفريق السيسي متسائلا: "هل تتخيل أنهم هيسيبوني أنا وولادي؟.. دا فيها تطير رقاب".

ووصرح بأن الجماعة تشارك في تقديم حلول مستمرة لجميع فئات المجتمع هي وقياداتها ومنهم خيرت الشاطر والبلتاجي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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