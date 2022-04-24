ليبيا.. إحباط تهريب أكثر من 500 مهاجر غير شرعي عبر مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية الليبية مساء الأحد إحباط محاولة لتهريب أكثر من 500 مهاجر عبر سواحل مصراتة.

وقالت إن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة مصراتة بالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية بالمدينة، تمكن من ضبط 541 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين تم ضبطهم وهم في حالة شروع في الهجرة عن طريق البحر يوم السبت في منطقة الزريق.

وأكدت أنه جرى التنسيق مع مكتب الترحيل بمدينة مصراتة ونقلهم إلى مركز إيواء طريق المطار في العاصمة طرابلس، لتقديم المساعدات الإنسانية وترحيلهم إلى بلدانهم والتواصل مع السفارات التي أبدت استعدادها بتنظيم إجراءات ترحيلهم.

وكان حرس السواحل بالقطاع الغربي تمكن السبت من إنقاذ 325 مهاجرا قبل إضرام النار في القارب الذي كان يحملهم.

جدير بالذكر أن حرس السواحل الليبي يحظى بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وتلقى سفينتين من الجانب الإيطالي وسط انتقادات حقوقية حول طبيعة عمله.

المصدر: موقع "218" الليبي