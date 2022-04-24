لبنان.. وزير الطاقة يتعرض للضرب أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت (فيديو)

تداول نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة ​اللبناني وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت.

وذكر موقع "النهار" اللبناني أن ناشطين أوقفوا وزير الطاقة والمياه أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة، وتعرضوا له بالضرب، ما تسبب بكدمات له في وجهه.

ووقع الاعتداء بعد غرق عدد من اللبنانيين قبالة طرابلس، وطالبوه بتبرير انقطاع الكهرباء التام عن المواطنين في لبنان.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية