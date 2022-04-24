نائب مصري لـRT: الإفراج عن المحبوسين خطوة ممتازة تدل على توفر إرادة سياسية للحوار الوطني

علق عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي على قرار الإفراج عن عدة محبوسين، معتبرا أن توقيت القرار يدل على توفر الارادة السياسية للقيادة بمصر لاستخدام الصلاحيات الدستورية في العفو.

وأضاف الخولي في حديث خاص لـ RT: "الإفراج عن عدد من المحبوسين خطوة ممتازة تدل على توافر الإرادة السياسية لحوار وطني. وأعتقد ومن وجهة نظري تعبر عما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة وجود حوار وطني سياسي ما بين القوى المختلفة في المجتمع وفي أجواء جديدة أكثر إيجابية وبالتالى فخطوة الإفراج عن هذا العدد من المحبوسين مرتبطه ارتباطا وثيقا لما دعى إليه السيد الرئيس".

وأشار إلى أن الإفراج يأتي"ضمن خطوات لتفعيل الحوار بين القوى المختلفة ضمن خطوات أخرى ستتم لاحقا وهو ما يحقق بناء أفضل للجمهورية الجديدة وأتوقع أن يعقبها خطوات أخرى بما يحقق تقدما أكثر في هذه الملفات".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: R