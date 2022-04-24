السيسي يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأحد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال السيسي في تدوينة على "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالإنتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والإزدهار".

وأضاف "أؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT