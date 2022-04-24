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محمد بن زايد يهنىء ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

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محمد بن زايد يهنىء ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
Gettyimages.ru
محمد بن زايد يهنأ ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.

وقال في تغريدة بثلاث لغات على "تويتر": "خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار".

وأضاف: "نتطلع معا إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.

وقالت وسائل الإعلام أن ماكرون حصل على 58.2% من الأصوات، فيما حصلت مارين لوبان على 41.8٪.

وذكرت أن تلك النتائج جاءت وفقا لتقديرات أجراها معهد "إبسوس سوبرا".

المصدر: RT

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