مصر.. قرار بمصادرة أي سيارة تنقل قمحا من محافظة إلى أخرى دون تصريح

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي مديريات التموين بالمحافظات ‏بمصادرة أي سيارة تنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح رسمي بذلك.

وأشار الوزير المصيلحي إلى ‏أن "من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح ‏لها قانونيا بتسويق الأقماح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ‏طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد ‏الأقماح المحلية هذا العام".

يذكر أن وزارة التموين المصرية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد ‏القمح هذا العام.

وحظر القرار نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى ‏أي مكان بمصر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات ‏التسويق.‏

المصدر: "الأهرام"