بعد زيارته "الهلال النفطي".. باشاغا يطالب باستئناف تصدير النفط الليبي بنزاهة وشفافية

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بعد زيارته لمنطقة الهلال النفطي لاستئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة، تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات بشكل عادل لكل الليبيين.

وقال عبر حسابه على "تويتر" يوم الأحد: "التقيت بأهالي منطقة الهلال النفطي، واستمعت إلى مشاكلهم وما يعانونه من تهميش وظلم وتردي مستوى المعيشة والخدمات لديهم".

وأضاف: "رغم وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون، إلا أننا طالبنا وبوضوح بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين".

وزار باشاغا منطقة الهلال النفطي، بعد مطالبته من قبل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بإعادة فتح الحقول وتجنيب القطاع النفطي الصراعات السياسية والحفاظ على الهدوء على الأرض.

وتعهد باشاغا في وقت سابق بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، ورفع القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يوميا خلال عام، بعد توفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية، طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، ما تسبب في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

المصدر: وكالات