"حزب الله": غرق زورق طرابلس صرخة إنذار لكافة المسؤولين في لبنان

أعرب "حزب الله" اللبناني عن حزنه البالغ إثر حادث غرق زورق للمهاجرين غير الشرعيين قبالة ساحل مدينة طرابلس الشمالية، الذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وقال الحزب: "هذه المأساة كسواها من المآسي السابقة تستدعي اجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف حقيقة ما جرى ومحاكمة المتسببين بهذه الفاجعة الأليمة وفي المقدمة تجار البشر من المهربين وكافة المسؤولين المعنيين".

وطالب الحزب في بيان، "أجهزة الدولة المعنية بالوقوف إلى جانب ذوي الضحايا وعائلاتهم المنكوبة واحتضانهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم"، داعيا الجميع إلى التحلي بروح الصبر والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال العنف والتخريب والأضرار بالأمن والاستقرار الداخلي.

واعتبر أن "ما جرى في عرض البحر يجب أن يكون بمثابة صرخة إنذار لكافة المسؤولين في البلد وعلى كافة المستويات للتعامل الجدي مع نتائج الأزمة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الوطني الواسع للخروج من المحنة القاسية التي يمر بها بلدنا والتي تدفع بعشرات العوائل للهجرة والمخاطرة بارواحهم من أجل حياة أفضل".

إقرأ المزيد

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني يوم أمس السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش اللبناني إنه نجح في إنقاذ 48 شخصا من ضحايا الزورق وانتشال 8 جثث، إحداها لطفلة فيما أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي يوم غد الاثنين على الضحايا.

المصدر: "سبوتنك"