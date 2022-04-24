سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 70 مهاجرا قبالة ليبيا (صور)

أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" للإغاثة التابعة لمنظمة "أس أو أس مديتيرانيه" غير الحكومية يوم الأحد، 70 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي فرغ من الهواء قبالة سواحل ليبيا.

وقالت المنظمة أنه وبعدما شعروا بـ"الهلع" لدى اقتراب قارب دورية ليبية، انتقل جميع الركاب بينهم 17 قاصرا غير مصحوب إلى سفينة الإنقاذ المشغلة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأظهرت صور نشرتها عبر "تويتر" منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" ومقرها مرسيليا في فرنسا، المهاجرين السبعين ومعظمهم رجال، مكدسين على متن زورق رمادي فرغ من الهواء من الجهة الأمامية، وكان معظمهم بدون سترات نجاة.

#OceanViking ha effettuato un difficile soccorso di 70 persone da un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. @PVolontaires ne ha coadiuvato la ricerca.

Una nave di pattuglia libica si è avvicinata durante l'operazione, causando panico tra i naufraghi. pic.twitter.com/eELXOqJ7y9 — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) April 24, 2022

المصدر: أ ف ب