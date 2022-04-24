العراق.. ضبط 8 ملايين حبة مخدرة بعملية استخبارية في بغداد (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضبط ثمانية ملايين حبة مخدرة بعملية استخباراتية في بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي: "من خلال التنسيق الاستخباراتي بين الأجهزة الأمنية وبعملية استباقية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من جهاز المخابرات الوطني العراقي من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في العاصمة بغداد".

وأضافت: "يقدر عدد الحبوب المخدرة بثمانية ملايين حبة كانت مخبأة في عجلة نوعة (شاحنة) كان في نية حائزيها إدخالها إلى بغداد بعد أن تمت متابعتهم من طريق الأنبار - نجف الدولي والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

المصدر: RT