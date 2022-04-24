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الحكيم للأمم المتحدة: الانسدادات السياسية في العراق لن تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار

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الحكيم للأمم المتحدة: الانسدادات السياسية في العراق لن تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار
AP Karim Kadim
رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم
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أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن "الانسدادات السياسية السابقة لن تحل إلا بالجلوس على طاولة الحوار".

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وبحث خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، تطورات المشهد السياسي في البلاد وحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه العملية السياسية، وفقا لبيان لمكتبه.

وذكر البيان، أن "الرؤى تطابقت حول ضرورة تشكيل حكومة متوازنة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وأشار الحكيم بحسب البيان إلى أن "الحل لا يعدو تنازل الجميع لصالح العراق وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة".

وأضاف، أن "الانسدادات السياسية السابقة لن تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار والالتقاء في المنتصف".

المصدر: RT

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