الحكيم للأمم المتحدة: الانسدادات السياسية في العراق لن تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن "الانسدادات السياسية السابقة لن تحل إلا بالجلوس على طاولة الحوار".

إقرأ المزيد

وبحث خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، تطورات المشهد السياسي في البلاد وحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه العملية السياسية، وفقا لبيان لمكتبه.

وذكر البيان، أن "الرؤى تطابقت حول ضرورة تشكيل حكومة متوازنة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وأشار الحكيم بحسب البيان إلى أن "الحل لا يعدو تنازل الجميع لصالح العراق وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة".

وأضاف، أن "الانسدادات السياسية السابقة لن تحل إلا بجلوس الأطراف على طاولة الحوار والالتقاء في المنتصف".

بحثنا خلال استقبالنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت تطورات المشهد السياسي في العراق وحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه العملية السياسية حيث تطابقت الرؤى حول ضرورة تشكيل حكومة متوازنة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي pic.twitter.com/ZhbnqUQwbm — Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) April 24, 2022

المصدر: RT