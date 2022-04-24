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العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)

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العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري كبير بمحافظة كربلاء وسط البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع تجاري يحتوي على محال لبيع الأجهزة الكهربائية وأفران ومخزن مجاور بمنطقة سيد جودة في محافظة كربلاء المقدسة".

العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT
العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT

وأضافت: "زجت مديرية الدفاع المدني بـ 20 فرقة إطفاء مع عجلة السلم لتتمكن من إخماد الحادث والإحالة دون امتداد النيران إلى المحال التجارية القريبة والمجاورة لموقع الحادث، وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT
العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT

وأشارت إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT
العراق.. 20 فرقة إطفاء لإخماد حريق في مجمع تجاري بكربلاء (صور – فيديو)
RT

المصدر: RT

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