 
مباشر

سعد الحريري عن غرق زورق طرابلس: أصبحنا في دولة ساقطة

أخبار العالم العربي

سعد الحريري عن غرق زورق طرابلس: أصبحنا في دولة ساقطة
AP Dalati Nohra
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svlw

علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على حادثة غرق زورق مهاجرين قبالة ساحل مدينة طرابلس الشمالية، ما أسفر عن عدد من الضحايا.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني اللجوء إلى قوارب الموت هربا من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة".

وأضاف سعد الحريري: "الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة، ولن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة".

وأكمل الحريري: "المطلوب تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات، وخلاف ذلك لنا كلام آخر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا