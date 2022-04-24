سعد الحريري عن غرق زورق طرابلس: أصبحنا في دولة ساقطة

علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على حادثة غرق زورق مهاجرين قبالة ساحل مدينة طرابلس الشمالية، ما أسفر عن عدد من الضحايا.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني اللجوء إلى قوارب الموت هربا من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة".

وأضاف سعد الحريري: "الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة، ولن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة".

وأكمل الحريري: "المطلوب تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات، وخلاف ذلك لنا كلام آخر".

الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة ولن نقبل بأن تدفن في بحر المدينة. المطلوب تحقيق سريع يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات… وخلاف ذلك لنا كلام آخر. (٢/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) April 24, 2022

المصدر: RT