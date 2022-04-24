الجيش الأردني يحبط تهريب أسلحة وذخائر على حدوده الشمالية

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء السبت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

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وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

عمون

المصدر: عمون