الأمم المتحدة تطلب من أطراف النزاع اليمني "التعاون البناء" بعد تأجيل أول رحلة من صنعاء

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تأجيل أول رحلة طيران تجارية منذ ست سنوات من مطار صنعاء الدولي، داعية أطراف النزاع اليمني إلى التعاون معها بشكل بناء.

وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد: "أود أن أعبر عن قلقي إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة اليوم، وأحث الأطراف على العمل بشكل بناء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها".

وشدد غروندبرغ على أن هدف الهدنة المتفق عليها لمدة شهرين في عموم اليمن بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي بقيادة السعودية يكمن في "خدمة المدنيين من خلال الحد من حدة العنف وتوفير الوقود وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى وداخل بلادهم".

وتابع: "نعمل على دعم الأطراف في تنفيذ وتعزيز وتجديد الهدنة".

وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت تأجيل الرحلة التي كان من المقرر أن تتوجه من مطار صنعاء اليوم إلى الأردن بموجب اتفاق الهدنة.

وحمل الحوثيون في هذا السياق التحالف العربي المسؤولية عن انتهاك الهدنة المعلنة.

المصدر: RT