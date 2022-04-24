عبد المجيد تبون يكشف عن البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر خلال "سنوات الإرهاب" بالتسعينات

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن البلد الوحيد الذي وقف في صف الجزائر خلال ما أسماه "سنوات الإرهاب" التي شهدتها بلاده في التسعينات.

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وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون أنه "خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات، لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا"، لافتا إلى أنه "في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر، قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر باستثناء إيطاليا"، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وفي بيان لها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن "عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي".

وأشارت الرئاسة إلى أن "الاتصال الهاتفي كان فرصة لإطلاع الرئيس تبون بزيارة وفد يمثل شركة "إيني" الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقوي، بين البلدين".

وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل نحو أسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته إلى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.

المصدر: "النهار" الجزائرية