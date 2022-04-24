الحكومة الأردنية توصي بارتداء الكمامات وإغلاق الأبواب والسبب ليس كورونا!

وجهت وزارة الصحة الأردنية، نصائح مهمة للمواطنين وذلك تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية، نظرا للحالة الجوية التي تسود المملكة وزيادة نسبة الغبار والأتربة.

ودعت الوزارة في منشور توعوي عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" اليوم الأحد، المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر للغبار ما أمكن.

وقالت الوزارة إن الغبار من أهم الأسباب للإصابة بالربو والتهاب الأغشية المخاطية والأنفية والتهاب طبقات الجلد وحساسية العين.

وللوقاية من المضاعفات دعت الوزارة المواطنين إلى إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام والحرص على ارتداء الكمامات وغسل الوجه عند التعرض للغبار واستخدام مرضى الربو للأدوية الخاصة بهم.

المصدر: خبرني