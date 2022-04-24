الحوثيون يتهمون التحالف العربي بـ"خرق الهدنة الأممية لرفضهم إعطاء تصريح لأول رحلة تجارية عبر صنعاء"

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن "رفض دول التحالف العربي إعطاء تصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام، كانت مقررة، اليوم الأحد، يعد خرقا للهدنة الأممية".

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد التابعة للحوثيين، رائد طالب جبل، قائلا: "إن دول تحالف العدوان رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التي كان من المقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الأحد الـ24 من أبريل الجاري".

وأضاف جبل: "دول العدوان تتنصل عن التزاماتها من خلال رفض إعطاء الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التجارية التي كان مقررا وصولها اليوم"، معتبرا ذلك "خرقا للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن".

وتابع: "تحالف العدوان يسعى لمضاعفة معاناة الشعب اليمني بشكل متعمد، فيما يسعى لتضليل الرأي العام الدولي بالملف الإنساني".

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوام كانت مقررة إلى الأردن اليوم الأحد، ضمن رحلات هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.

المصدر: "سبأ" + RT