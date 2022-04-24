"أول سياسي يسرقه الشعب".. مهرجان انتخابي ينتهي بـ"سرقة الكراسي" في لبنان (فيديوهات + صور)

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صور ومقاطع فيديو توثق قيام عدد من الأشخاص بما اعتبره العديد "سرقة" للكراسي، عقب مهرجان انتخابي في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر مغادرة الحضور وهم يحملون الكراسي على ظهورهم، حتى خلت الساحة، في حين قال بعض الأشخاص إنهم أخذوا الكراسي بدلا من "أموال كانوا موعودين بها".

المشاركون في مهرجان المرشح عمر حرفوش الانتخابي اختاروا "الكراسي" غنيمة انتخابية pic.twitter.com/XbPqWMBFb2 — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 23, 2022

*اشكال كبير خلال مهرجان المرشح عمر حرفوش في طرابلس أدى لسقوط جرحى، وبدأت الحشود بالمغادرة حاملين معهم الكراسي من المكان الى منازلهم.*😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Yl0JbGzh4q — Amer Ghandour (@GhandourAmer) April 23, 2022

وفي حدث يعد هو الأول من نوعه بالانتخابات النيابية في لبنان، عمد عدد من الأشخاص إلى سرقة الكراسي بعد انتهاء مهرجان إطلاق الماكينة الانتخابية الخاصة بلائحة المرشح عمر حرفوش، إذ أفيد بوقوع إشكال خلاله بين الحضور والمنظمين، وفق صحيفة "النهار".

ترا اول سياسي يسرقه الشعب😂😂😂

ما عطيوهن مصاري سرقوا الكراسي

من مهرجان المرشح عمر حرفوش 😂😂

مرشح دجال الضاحية بطرابلس

بس هيك 🙈🖤🥀🇱🇧#عمر_حرفوشpic.twitter.com/PmxvgWpV8h — Benet Lebnan (@benet_lebnan) April 23, 2022

خلال سرقة الكراسي من مهرجان المرشّح عمر حرفوش في طرابلس في سابقة انتخابية لبنانية!

واللالمهرجانات القادمة بدهن يبلطوا تحت الكراسي 😂🤣👌 كرمال الشفط🤣ه اكثر يوم بضحك فيه من قلبي pic.twitter.com/noasEFLWy8 — سلطان (@soltan34909160) April 23, 2022

سرقة الكراسي فور انتهاء مهرجان انتخابي للائحة عمر حرفوش..بطرابلس



Cadeau de retour pic.twitter.com/h8ytlOSTRJ — D® Phil (@philabouzeid) April 23, 2022

المصدر: RT + "النهار"