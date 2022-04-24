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"أول سياسي يسرقه الشعب".. مهرجان انتخابي ينتهي بـ"سرقة الكراسي" في لبنان (فيديوهات + صور)

أخبار العالم العربي

Globallookpress
العلم اللبناني
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انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صور ومقاطع فيديو توثق قيام عدد من الأشخاص بما اعتبره العديد "سرقة" للكراسي، عقب مهرجان انتخابي في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر مغادرة الحضور وهم يحملون الكراسي على ظهورهم، حتى خلت الساحة، في حين قال بعض الأشخاص إنهم أخذوا الكراسي بدلا من "أموال كانوا موعودين بها".

وفي حدث يعد هو الأول من نوعه بالانتخابات النيابية في لبنان، عمد عدد من الأشخاص إلى سرقة الكراسي بعد انتهاء مهرجان إطلاق الماكينة الانتخابية الخاصة بلائحة المرشح عمر حرفوش، إذ أفيد بوقوع إشكال خلاله بين الحضور والمنظمين، وفق صحيفة "النهار".

المصدر: RT + "النهار"

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