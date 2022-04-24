السلطات الأردنية تحذر من سيول وفيضانات قادمة من سوريا (فيديو)

حذرت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، البلديات القريبة من الحدود الأردنية مع سوريا، من سيول وفيضانات قد تداهم مناطقها بسبب أمطار غزيرة هطلت في الجانب السوري.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة أن الوزارة تتابع أولا بأول أي تطورات لحالة عدم الاستقرار الجوري، وتم التأكيد على مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد ليكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، خاصة مكب الأكيدر المجاور للحدود الأردنية السورية.

من جانبه يتابع المهندس محمد الشمالي رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد مع رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة تطورات الوضع بعد أن وصل سيل مياه الفيضانات من سوريا إلى بعض مناطق بلدية أم الجمال، وخاصة منطقة الكوم الأحمر.

وأشار الشمالي إلى أن الأمور تحت السيطرة ومطمئنة حتى الآن، ولكن يتم متابعة الأوضاع أولا بأول بسبب تطورات الأحوال الجوية غير المُستقرة، وذلك بهدف القيام بأي إجراءات طارئة وضرورية إذا تطلّب الأمر.

من جانبه قال رئيس بلدية أم الجمال الجديدة حسن الرحيبة إن ارتفاع المياه القادمة من سوريا إلى الأردن وصل إلى متر ونصف.

وأكد الرحيبة أن الوضع حاليا تحت السيطرة من خلال مجرى الأمطار عبر وادي ام الجمال البازلتي.

وأضاف أنه تم وضع آليات البلدية وكوادرها تحت الجاهزية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشاركة في البادية الشمالية لتقديم الخدمات المطلوبة ومواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.

وبين الرحيبة أنه لا حوادث تذكر جراء هذه السيول.

#سيول أم الجمال قبل قليل .. تصوير علي الشرفات pic.twitter.com/JWkcqmSJOh — طقس العرب - الأردن (@ArabiaWeatherJO) April 23, 2022

الإدارة المحلية تحذر من سيول وفيضانات قادمة من سوريا#الاردنpic.twitter.com/6bBrFoxyeN — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) April 23, 2022

المصدر: عمون