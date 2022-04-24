مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يجدد دعمه للجهود الأممية في البلاد

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في سبيل إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.

وجدد المجلس خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، على تمسكه بـ"الهدنة الإنسانية"، مشددا على ضرورة "الرفع العاجل للحصار الحوثي على مدينة تعز وكافة المدن اليمنية".

وكرس الاجتماع بحضور رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واتخذ عدد من القرارات تجاه المواضيع إزاء عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية.

ودعا العليمي، الخميس الماضي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى "ممارسة ضغط دولي على الحوثيين للالتزام بالهدنة وفتح المعابر عن مدينة تعز، بما يرفع الحصار الخانق على سكان المدينة، كما جاء في المبادرة الأممية للهدنة".

وجدد التزام حكومته بـ"الهدنة الإنسانية"، متهما "جماعة (أنصار الله) بارتكاب خروقات مستمرة لها".

المصدر: "سبأ" + "سبوتنيك"