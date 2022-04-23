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الرئيس الجزائري يستعد لإجراء تعديل حكومي جديد

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الرئيس الجزائري يستعد لإجراء تعديل حكومي جديد
Gettyimages.ru
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه على إجراء تعديل حكومي جديد دون أن يحدد توقيته والحقائب التي سيشملها هذا التعديل.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت إن هذا التعديل سيكون وفق نتائج كل قطاع.

وأضاف أنه يستند إلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات.

وكان تبون أجرى تعديلا حكوميا طفيفا في فبراير الماضي أنهى بموجبه إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على وزارة المالية، وعين بدلا منه وزير المالية السابق محمد راوية، كما أقال وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال.

وفي العاشر من مارس الماضي أنهى تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي، لـ" ارتكابه خطأ فادحا"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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