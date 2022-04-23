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وسائل إعلام: إنقاذ 45 راكبا من أصل 60 ومصرع طفلة بغرق مركب شمال لبنان والبحث عن المفقودين مستمر

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وسائل إعلام: إنقاذ 45 راكبا من أصل 60 ومصرع طفلة بغرق مركب شمال لبنان والبحث عن المفقودين مستمر
Globallookpress
مهاجرون عبر البحر
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أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بإنقاذ 45 راكبا من أصل 60 ومصرع طفلة بحادث غرق مركب قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.

أوضحت الصحيفة أن جهود عناصر الجيش اللبناني مستمرة في البحث عن المفقودين الباقين، وأشارت إلى أن ورود معلومات غير مؤكدة عن وفاة طفل ثان غرقا. 

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الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس
الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس

وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن مساء السبت عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس، لافتا إلى أنه وجّه 10 سيارات إسعاف إلى الميناء.

 

 

المصدر: "النهار" + RT 

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