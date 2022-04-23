مسؤول جزائري: الأزمة ثنائية مع إسبانيا وليست مع الاتحاد الأوروبي

علق مسؤول جزائري على المعلومات المتداولة حول لجوء حكومة إسبانيا إلى المفوضية الأوروبية للعب دور وسيط مع الجزائر.

وصرح المسؤول الجزائري بأن الأزمة الحالية هي حصرية بين الجزائر وإسبانيا وليست مع الاتحاد الأوروبي، وأن المتسببين فيها هم من يساهمون في حلها.

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ونقلت صحيفة "آل كوفيدونسيال" الإسبانية، السبت، أن وزير خارجية مدريد خوسيه مانويل ألباريس، طلب مساعدة ممثل السياسة الخارجية والدفاع في المفوضية الأوروبية جوسيب بوريل للوساطة مع الجزائر لتجاوز الأزمة الراهنة.

وحسب الصحيفة، فإن الجزائر ترفض منذ إعلان الموقف الجديد لرئيس الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء الغربية، الرد على اتصالات وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الذي يعد إلى جانب سانشيز أحد مهندسي القرار الجديد لمدريد.

وأكد مسؤول جزائري لموقع "الشروق أونلاين"، "أن الجزائر ليس لديها مشكل مع الاتحاد الاوروبي بحكم أن الأزمة ثنائية مع إسبانيا وليس معه".

وأوضح أنه "يجب عدم السقوط في بعض المغالطات ولا يجب أن نخطىء في الموضوع"، مشيرا إلى أنه يتعين على الذين يتحملون بطريقة مباشرة، مسؤولية هذه الأزمة أن يشاركوا ويساهموا في تجاوزها.

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وكان المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، قد أكد يوم 18 أبريل 2022، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بشكل سيادي من قبل الجزائريين في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة.

وأكد بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي.

وصرح قائلا: "فيما يخص الذين يتكهنون بسذاجة على غضب مؤقت للجزائر، فهم لا ينسجمون مع الواقع"، على حد تعبيره.

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وقال المبعوث الخاص متحدثا في الوقت نفسه عن آخر تصريح لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز: "هاته الأقوال صيغت بخفة محيرة تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا".

وأضاف الدبلوماسي بالقول "يبدو أنه نسي أن إسبانيا تتحمل مسؤولية خاصة، أخلاقيا وقانونيا، بصفتها سلطة مديرة (وهو الوضع الذي تم التذكير به سنة 2014 من قبل أعلى هيئة قضائية في إسبانيا) وبصفتها عضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة".

هذا وأوضح عمار بلاني أن المقاربة التي تتمثل في إضفاء النسبية على خطورة هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية إزاء مسألة الصحراء الغربية من خلال مقارنتها بموقف دول أخرى اتجاه الحكم الذاتي هي مقاربة "تعسفية ولا تعكس الواقع".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية