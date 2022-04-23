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السعودية.. القبض على 9 مقيمين روّجوا مواد مخدرة

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السعودية.. القبض على 9 مقيمين روّجوا مواد مخدرة
AFP Byline / Source / Credit
قوات الأمن السعودي - أرشيف
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على 9 مقيمين روجوا المواد المخدرة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم 4 من حملة الجنسية اليمنية، و5 أخرين يحملون الجنسية الباكستانية".

وأضافت: "تمت العملية عقب ترويج المتهمين وحيازتهم 5.6 كيلو غرامات من مادة (الميثامفيتامين) المخدر، و4.25 كيلو غرامات من نبات (القات) المخدر بمحافظة جدة".

وأكدت أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: "واس"

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