مسلسل "الاختيار 3" يكشف جهود الأمن الوطني لضبط مؤسس القاعدة بمصر

عرضت يوم الجمعة الحلقة 22 من أحداث مسلسل "الاختيار 3" تحت عنوان "شيخ سيناء"، حيث كشفت عن جهود قطاع الأمن الوطني لضبط مؤسس القاعدة في مصر.

ووثقت الحلقة هروب الإرهابي أبو أيوب من شقة بحلوان بعد رصده مع عنصر آخر يدعى بركات، وقيام ضباط الأمن الوطني المصري بمداهمة الشقة، حيث تم تم ضبط بركات بينما لاذ أبو أيوب بالفرار قبل وصول القوات الأمنية.

وقام رجال الأمن باقتياد بركات إلى قطاع الأمن الوطني لبدء عملية مناقشته واستجوابه وعمل خطة لرصد أبو أيوب من جديد.

ويخبر المحقق زكريا، الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، بركات أنه قبض على أبو أيوب واعترف بكل شىء، محاولة منه لجعل بركات يتحدث ويعترف بأي معلومات، وفي نفس الوقت يصر المحقق على الوصول إلى مكان الإرهابي أبو أيوب قبل إعادة أوراقه مرة أخره والتخطيط لعمليات إرهابية جديدة.

ويعرض مسلسل الاختيار في الجزء الثالث عددا من التفاصيل والكواليس التي يجري الكشف عنها لأول مرة حول فترة حكم جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر، مرورا بالأزمات التي دخلت فيها الجماعة والصدام مع مؤسسات الدولة الأمنية المختلفة.

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وفشلت الجماعة في تنفيذ كل المخططات التي وضعتها، حيث كانت كل تحركاتها مرصودة من جانب أجهزة الدولة المصرية، التي أعاقتها، وصولا إلى الإطاحة بها بعد اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، الذي أصبح رئيسا لمصر.

المصدر: "أخبار اليوم"